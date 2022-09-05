Тарпищев считает, что Хачанов может обыграть Кирьоса в четвертьфинале US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча четвертьфинала US Open между россиянином Кареном Хачановым и австралийцем Ником Кирьосом.

«Хачанов способен обыграть Кирьоса, но важно, чтобы Карен хорошо подавал. Он играет длинно сейчас, сильно. Но Кирьос рвет игру, нет ритма, с ним тяжело всем соперникам», — цитирует ТАСС Тарпищева.

В четвертом круге турнира 26-летний россиянин обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту (4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3) и впервые в своей карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Хачанов сыграет с Кирьосом во вторник, 6 сентября.