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5 сентября, 09:54

Тарпищев считает, что Хачанов может обыграть Кирьоса в четвертьфинале US Open

Мария Гусева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча четвертьфинала US Open между россиянином Кареном Хачановым и австралийцем Ником Кирьосом.

«Хачанов способен обыграть Кирьоса, но важно, чтобы Карен хорошо подавал. Он играет длинно сейчас, сильно. Но Кирьос рвет игру, нет ритма, с ним тяжело всем соперникам», — цитирует ТАСС Тарпищева.

В четвертом круге турнира 26-летний россиянин обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту (4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3) и впервые в своей карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Хачанов сыграет с Кирьосом во вторник, 6 сентября.

Источник: https://tass.ru/sport/15646613
Теннис
US Open
Карен Хачанов
Ник Кирьос
Шамиль Тарпищев
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