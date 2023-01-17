Тарпищев считает, что Медведев и Рублев хорошо стартовали на Australian Open-2023

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев хорошо начали Australian Open-2023, заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Рублев в первом круге обыграл Доминика Тима (6:3, 6:4, 6:2), а Медведев победил Маркоса Гирона — 6:0, 6:1, 6:2.

«Медведев выиграл уверенно, втягивается в ритм турнира, пока все хорошо, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Рублев победил в своем стиле, не дал Тиму никаких шансов. Но тот после травмы и еще далек от оптимальной формы. В целом ребята наши начали хорошо турнир».

Также глава ФТР поделился мнением о поражении Аслана Карацева болгарину Григору Димитрову со счетом 6:7 (3:7), 5:7, 2:6.

«Карацев вернулся к своему старому тренеру, и это хорошо. По качеству игры он выглядит неплохо, но у него остается проблема с позиции психологии», — отметил Тарпищев.