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Сегодня, 17:08

Тарпищев считает, что Медведев сверхуспешно провел грунтовую часть сезона

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление россиянина Даниила Медведева в весенней грунтовой части сезона.

«Медведев у нас не был фаворитом. У всех был, а у нас нет. Потому что он на грунте играет хуже, не так стабильно. Не надо забывать, что есть удобные и неудобные соперники. Надо работать! В проигрыше нет никакой трагедии. Считаю, весну провел для себя сверхуспешно. Потому что никто не ожидал, что он на земле выиграет «Мастерс». Даниил на правильном пути. Просто на грунте нужно добиваться стабильности в выступлениях», — цитирует Тарпищева Sport24.

В мае Медведев стал победителем «Мастерса» в Риме. Позже на «Ролан Гаррос» 27-летний россиянин в первом круге потерпел поражение от бразильца Тиагу Сейбот Уайлда и вылетел из турнира.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-2023-06-12-tarpishchev-gruntovuyu-chast-sezona-medvedev-provel-dlya-sebya-sverkhuspeshno-daniil-na-pravilnom-puti
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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