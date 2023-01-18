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«Большой шлем»

Сегодня, 21:47

Тарпищев: «Медведева ждет состязание подач в третьем круге Australian Open»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что российский теннисист Даниил Медведев сумеет пройти третий круг Открытого чемпионата Австралии, если будет хорошо подавать и не уступит в этом компоненте американцу Себастьяну Корда.

«С Кордой будет состязание подач. Дане надо подавать ровно, не отпускать свою подачу, тогда сумеет добиться победы. Корда — хороший игрок, но недостаточно стабилен», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема, он закончится 29 января. В прошлом году победителем турнира стал испанец Рафаэль Надаль, в финале он обыграл Медведева.

Источник: https://tass.ru/sport/16829807
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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