Тарпищев: «Медведева ждет состязание подач в третьем круге Australian Open»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что российский теннисист Даниил Медведев сумеет пройти третий круг Открытого чемпионата Австралии, если будет хорошо подавать и не уступит в этом компоненте американцу Себастьяну Корда.

«С Кордой будет состязание подач. Дане надо подавать ровно, не отпускать свою подачу, тогда сумеет добиться победы. Корда — хороший игрок, но недостаточно стабилен», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема, он закончится 29 января. В прошлом году победителем турнира стал испанец Рафаэль Надаль, в финале он обыграл Медведева.