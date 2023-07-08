Тарпищев считает, что Мирра Андреева превзошла ожидания на Уимблдоне

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что 16-летней российской теннисистке Мирре Андреевой нечего бояться, так как она уже превзошла ожидания, выйдя в третий круг Уимблдона.

«Андреевой бояться уже нечего. Она уже превзошла ожидания. А у соперниц теперь есть мандраж. В предстоящем матче Андреевой терять нечего, а Потапова обязана выиграть. Это психологически давит», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Во втором круге Уимблдона 16-летняя российская теннисистка на отказе обыграла чешку Барбору Крейчикову (6:3, 4:0). Ее следующей соперницей станет россиянка Анастасия Потапова.