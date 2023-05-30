Тарпищев считает, что Мирра Андреева выглядит лучше многих сеяных на «Ролан Гаррос»

Сегодня, 14:58
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российская теннисистка Мирра Андреева играет без груза ответственности на Открытом чемпионате Франции и выглядит лучше многих сеяных в плане нервной системы.
«Андреевой бояться нечего, груз ответственности не довлеет, а каждая победа только добавляет эмоций, появляется эйфория. Окрыленная, она может пройти еще пару кругов — усталости не будет, молодежь ведь без тормозов. Мирра цепкая, у нее хорошая моторность. А по мобилизации нервной системы она выглядит лучше многих сеяных», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Андреева обыграла американку Элисон Риск в матче первого круга со счетом 6:2, 6:1.
Российская теннисистка впервые принимает участие в основной сетке турнира Большого шлема на взрослом уровне.