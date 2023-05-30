Тарпищев считает, что Мирра Андреева выглядит лучше многих сеяных на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российская теннисистка Мирра Андреева играет без груза ответственности на Открытом чемпионате Франции и выглядит лучше многих сеяных в плане нервной системы.

«Андреевой бояться нечего, груз ответственности не довлеет, а каждая победа только добавляет эмоций, появляется эйфория. Окрыленная, она может пройти еще пару кругов — усталости не будет, молодежь ведь без тормозов. Мирра цепкая, у нее хорошая моторность. А по мобилизации нервной системы она выглядит лучше многих сеяных», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Андреева обыграла американку Элисон Риск в матче первого круга со счетом 6:2, 6:1.

Российская теннисистка впервые принимает участие в основной сетке турнира Большого шлема на взрослом уровне.