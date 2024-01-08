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Сегодня, 11:20

Тарпищев считает, что российские теннисисты способны хорошо выступить на Открытом чемпионате Австралии

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления российских теннисистов на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.

«Наши могут успешно выступить на Australian Open, но тут все будет зависеть от жеребьевки. Даня [Медведев] может далеко пройти, Андрей Рублев уже давно способен преодолеть барьер четвертьфинала. В целом среди ведущих игроков у мужчин класс игры настолько равный, что на победу будут претендовать несколько человек. Но, повторюсь, надо надеяться на удачную для нас жеребьевку», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 14 по 28 января. Ранее стало известно, что с турнира из-за травмы снялся испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Источник: https://tass.ru/sport/19686573
Теннис
Шамиль Тарпищев
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