Тарпищев считает, что Самсонова потенциально может быть в пятерке мирового рейтинга

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сказал, от кого из российских теннисисток ждет хороших результатов на US Open-2023.

«Из российских девушек лучшие результаты в последнее время показывала Людмила Самсонова. Она потенциально может быть в пятерке мирового рейтинга. Мирру Андрееву я бы сейчас вообще не трогал. Она развивается, организм растет. Требовать от нее результата — абсурд. В 16 лет это может привести к мандражу. Надо поменьше ее трогать и поощрять то, что она делает», — приводит слова Тарпищева Metaratings.ru.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира Ига Свентек из Польши.