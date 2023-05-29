Тарпищев считает, что сестры Андреевы могут удивить на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что российские теннисистки Эрика и Мирра Андреевы могут преподнести сюрприз на Открытом чемпионате Франции.

«Эрика Андреева в первом круге может удивить, как и ее сестра Мирра. В данном возрасте молодежно-юношеский состав опасен тем, что им терять на таких крупных и важных турнирах нечего. Над ними не довлеет результат, могут играть свободно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Эрика Андреева, попавшая в основную сетку «Ролан Гаррос» как лаки-лузер, в первом круге сыграет с американкой Эммой Наварро, Мирра Андреева — с ее соотечественницей Элисон Риск.

18-летняя Эрика Андреева занимает 147-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, 16-летняя Мирра Андреева — 143-е. На счету россиянок нет побед на турнирах под эгидой организации.