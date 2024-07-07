Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 06:30

Тарпищев считает, что у Медведева нет явного преимущества перед соперниками на Уимблдоне

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российский теннисист Даниил Медведев не имеет подавляющего преимущества перед соперниками на Уимблдоне.

Медведев обыграл Яна-Леннарда Штруффа из Германии в матче третьего круга со счетом 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (7:3).

«Многое зависит от соперников, от их подачи. По сетке у Дани все ударные. Чем лучше подают, тем сложнее у него складываются матчи. На Уимблдоне нет такого преимущества Медведева, чтобы говорить, что он все делает легко», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В четвертом круге Уимблдона 28-летний россиянин сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.

Источник: ТАСС
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
Кроос завершил карьеру после вылета Германии в 1/4 финала Евро от Испании
Касаткина объяснила, почему не выступит на Олимпиаде-2024
Ситуация с рейсами «Аэрофлота» из Шереметьево стабилизирована
Пикфорд строил рожи, его поймали на шпаргалке, Саутгейт просил прощения, турки массового показывали запрещенный жест. Что произошло на Евро-2024
В водопроводной воде Спасска-Дальнего в Приморье нашли кишечную палочку
Умер продюсер «Аватара» и «Титаника» Джон Ландау
Популярное видео
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Рыбакина — о матче с Калинской: «С ней всегда тяжелые игры»