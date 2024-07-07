Тарпищев считает, что у Медведева нет явного преимущества перед соперниками на Уимблдоне

Сегодня, 06:30
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российский теннисист Даниил Медведев не имеет подавляющего преимущества перед соперниками на Уимблдоне.
Медведев обыграл Яна-Леннарда Штруффа из Германии в матче третьего круга со счетом 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (7:3).
«Многое зависит от соперников, от их подачи. По сетке у Дани все ударные. Чем лучше подают, тем сложнее у него складываются матчи. На Уимблдоне нет такого преимущества Медведева, чтобы говорить, что он все делает легко», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
В четвертом круге Уимблдона 28-летний россиянин сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.