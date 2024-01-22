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Сегодня, 18:30

Тарпищев считает успешным выступление Мирры Андреевой на Australian Open

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступление российской теннисистки Мирры Андреевой на Australian Open-2024.

«Андреева очень хорошо выступила. То, что проиграла, объяснимо — для молодых характерно, что на двухнедельном турнире стабильность пропадает. Нервная система еще не окрепла и страдает. Она атакующий игрок, а когда «поднаелась», то в ее действиях уже не было чистоты», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

16-летняя Андреева впервые в карьере выступила на Открытом чемпионате Австралии. Россиянка повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема». Ранее Андреева доходила до четвертого круга на Уимблдоне-2023.

Источник: https://tass.ru/sport/19783703
Теннис
Australian Open
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
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