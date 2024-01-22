Тарпищев считает успешным выступление Мирры Андреевой на Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступление российской теннисистки Мирры Андреевой на Australian Open-2024.

«Андреева очень хорошо выступила. То, что проиграла, объяснимо — для молодых характерно, что на двухнедельном турнире стабильность пропадает. Нервная система еще не окрепла и страдает. Она атакующий игрок, а когда «поднаелась», то в ее действиях уже не было чистоты», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

16-летняя Андреева впервые в карьере выступила на Открытом чемпионате Австралии. Россиянка повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема». Ранее Андреева доходила до четвертого круга на Уимблдоне-2023.