Тарпищев сообщил, что все ведущие теннисисты России должны сыграть на Уимблдоне в нынешнем сезоне

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что все ведущие российские теннисисты должны сыграть на Уимблдонском турнире в нынешнем сезоне.

«Все наши ведущие теннисисты должны сыграть и на Уимблдоне, и на всех турнирах Большого шлема. По спортивной части вопросов нет, могут быть только с визами», — сказал Тарпищев ТАСС.