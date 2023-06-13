Тарпищев уверен, что ведущие российские теннисисты получат визы для участия в Уимблдоне

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о получении британских виз российскими игроками для участи в Уимблдоне.

«Все наши ведущие теннисисты должны выступить на Уимблдоне. Медведев, Рублев, Хачанов — уверен, что с визами у них проблем не будет», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

6 июня Ранее агент Даниила Медведева Лев Кассиль заявил, что только 15 процентов российских теннисистов получили британские визы, чтобы иметь возможность выступить в травяных турнирах сезона и Уимблдоне.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля. В 2022 году россияне не участвовали в турнире из-за запрета со стороны организаторов, в 2023 российские теннисисты могут выступить на Уимблдоне в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.