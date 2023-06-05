Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:03

Тарпищев заявил, что Касаткина закономерно уступила Свитолиной на «Ролан Гаррос»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что первая ракетка России Дарья Касаткина испытывала проблемы со скоростью подачи и закономерно проиграла украинской теннисистке Элине Свитолиной в матче четвертого круга «Ролан Гаррос».

«Касаткина уступила закономерно. У нее есть проблема со скоростью подачи, особенно второй, и когда интенсивность игры соперницы выше ее возможности, сразу возникают сложности. Ей надо корректировать тренировочный процесс, устранять недостатки. С пониманием игры же у нее все прекрасно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В матче четвертого круга 26-летняя спортсменка проиграла Свитолиной — 4:6, 6:7 (5:7).

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Свитолина сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

Источник: https://tass.ru/sport/17931933
Теннис
Roland Garros
Дарья Касаткина
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
Хачанов — один за всех. Карен отомстил за друга и ворвался в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Массовые отравления алкоголем в регионах России. Главное
В Москве подросток получил 80% ожогов тела после игры с огнем
Самый высокий баскетболист России умер в возрасте 29 лет
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Руне обыграл Черундоло и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

«Ролан Гаррос» — 2023: женщины, расписание и результаты матчей 5 июня