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Сегодня, 16:14

Тарпищев заявил, что Медведеву важно успеть восстановиться к Roland Garros

Виктория Кравченко
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву важно отдохнуть и восстановиться к Roland Garros.

«Медведев не восстановился после повреждения, полученного еще в Мадриде, и непонятна глубина травмы. От этого неудачное выступление в Риме. Но сейчас ему важно восстановиться, отдохнуть перед Открытым чемпионатом Фрнации. Хочется надеяться, что он успеет», — цитирует Тарпищева ТАСС.

14 мая Медведев проиграл в матче с американцем Томми Полом в четвертом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме (1:6, 4:6). Соревнования основной сетки второго турнира Большого шлема пройдут с 26 мая по 9 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/20848655
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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