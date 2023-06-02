Тарпищев: «Шумиха вокруг выступления Андреевой может пойти ей во вред»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что шум вокруг россиянки Мирры Андреевой может навредить карьере теннисистки.

«Ей 16 лет, пусть играет спокойно, не надо нагнетать. Она только формируется, все идет по плану. Андреевой еще предстоит длинный путь. Та шумиха, которая нагнетается вокруг ее выступления, только во вред может пойти. Главное — не сглазить и не отвлекать ее», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Ранее 16-летняя Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Коко Гауфф из США. Матч между россиянкой и американкой пройдет в субботу, 3 июня.