Тарпищев: «Синнер — фаворит матча с Котовым, но ему будет очень непросто»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что итальянец Янник Синнер испытает проблемы в матче третьего круга «Ролан Гаррос» против россиянина Павла Котова.

«Если Павел восстановится после предыдущего матча против Вавринки, то Синнеру будет очень непросто. Конечно, итальянец будет фаворитом, но Котову есть за счет чего играть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Матч между Синнером и Котовым состоится в пятницу, 31 мая. Игра начнется ориентировочно в 14.30 по московскому времени.