Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:50

Тарпищев заявил, что ведущие российские теннисисты выступят на Уимблдоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что все ведущие российские теннисисты должны сыграть на Уимблдоне, никто не жаловался на проблемы с получением виз для въезда в Великобританию.

«Мы на связи с международными федерациями, они по возможности содействуют с получением виз. С игроками тоже на связи, никто не жалуется. Все наши из основной сетки должны сыграть на Уимблдоне: и парни, и девочки. И Даниил Медведев, и Мирра и Эрика Андреевы, и Вероника Кудерметова, и так далее», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Уимблдон-2023 будет проходить с 3 по 16 июля. В прошлом году теннисисты из России и Белоруссии не были допущены до участия в турнире.

На данный момент Даниил Медведев является третьей ракеткой мира. Андрей Рублев занимает 7-е место в рейтинге АТР, Карен Хачанов — десятое.

Источник: https://tass.ru/sport/18061775
Теннис
Wimbledon
Шамиль Тарпищев
1
Обсудить
Читайте также
Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев, сестры Андреевы и Арина Соболенко получили британские визы для участия в Уимблдоне