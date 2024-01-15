Тарпищева удивила игра Павлюченковой против Векич на Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал игру российской теннисистки Анастасии Павлюченковой в матче против Донны Векич из Хорватии в первом круге Australian Open.

32-летняя россиянка победила со счетом 6:4, 6:4.

«Павлюченкова всегда плохо играет против Векич, и я думал, что их матч будет проходить намного сложнее. Но она большая молодец и уверенно победила, чем приятно удивила. После того, как она восстановилась от травмы, играет превосходно и может хорошо выступить», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Во втором круге Australian Open соперницей Павлюченковой станет Паула Бадоса (Испания).