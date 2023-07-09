Telegraph: Болельщики поддерживают российских теннисистов на Уимблдоне

Болельщики на Уимблдоне поддерживают российских и белорусских теннисистов аплодисментами и одобрительными выкриками после недопуска спортсменов на турнир в 2022 году, пишет Telegraph.

Британская газета отмечает, что фанатов не интересует национальность спортсменов, зрители хотят в первую очередь насладиться просмотром теннисных матчей. В частности, болельщики встретили бурными аплодисментами победу Даниила Медведева над венгром Мартоном Фучовичем (4:6, 6:3, 6:4, 6:4) в третьем круге турнира.

Журналист BBC Риши Прасад заявил, что болельщики на стороне российских и белорусских теннисистов, и продолжат их поддерживать.

Ранее 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, которая дошла до четвертого круга Уимблдона, заявила, что не чувствует упреков в адрес россиян на турнире.

Уимблдон проходит с 3 по 16 июля в Лондоне. Во вторую неделю турнира в одиночном разряде вышли пять россиян (Андрей Рублев, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Мирра Андреева и Екатерина Александрова).