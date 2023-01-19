Australian Open, 19 января: Рублев сыграет с Руусувуори во втором круге

Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2023 19 января.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

Россиянин Андрей Рублев проведет матч второго круга против Эмиля Руусувуори из Финляндии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

19 января

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Томми Пол (США)

Жереми Шарди (Франция) — Дэниэл Эванс (Великобритания)

Дженсон Бруксби (США) — Каспер Рууд (Норвегия)

Андрей Рублев (Россия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — начало не ранее 05.00 мск

Диего Шварцман (Аргентина) — Джеффри Джон Вольф (США)

Бен Шелтон (США) — Николас Харри (Чили)

Майкл Ммо (США) — Александр Зверев (Германия)

Денис Кудла (США) — Уго Умбер (Франция)

Тэйлор Фритц (США) — Алексей Попырин (Австралия)

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Бенжамен Бонзи (Франция)

Григор Димитров (Болгария) — Ласло Джере (Сербия)

Максим Кресси (США) — Хольгер Руне (Дания)

Брэндон Холт (США) — Роберто Баутиста Агут (Испания)

Энцо Куако (Франция) — Новак Джокович (Сербия)

Адриан Маннарино (Франция) — Алекс Де Минаур (Австралия)

Энди Маррей (Великобритания) — Танаси Коккинакис (Австралия)

Расписание и все результаты Australian Open-2023 здесь