Australian Open, 19 января: пять россиянок проведут матчи второго круга

Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2023 19 января.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

Россиянки Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова и Варвара Грачева проведут матчи второго круга.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

19 января

Кэти Волынец (США) — Вероника Кудерметова (Россия) — не ранее 03.00 мск

Арина Соболенко (Белоруссия) — Шелби Роджерс (США)

Тэйлор Таунсенд (США) — Екатерина Александрова (Россия) — не ранее 03.00

Лорен Дэвис (США) — Элисе Мертенс (Бельгия)

Анетт Контавейт (Эстония) — Магда Линетт (Польша)

Анна Шмидлова (Словакия) — Камила Джорджи (Италия)

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Лаура Зигемунд (Германия)

Лейла Фернандес (Канада) — Каролин Гарсия (Франция)

Кимберли Биррелл (Австралия) — Линда Фрухвиртова (Чехия)

Донна Векич (Хорватия) — Людмила Самсонова (Россия) — не ранее 07.00

Юлия Путинцева (Казахстан) — Каролина Плишкова (Чехия)

Чжан Шуай (Китай) — Петра Мартич (Хорватия)

Нурия Паррисас-Диас (Испания) — Анастасия Потапова (Россия) — не ранее 08.30

Варвара Грачева (Россия) — Лукреция Стефанини (Италия) — не ранее 09.00

Клер Лю (США) — Белинда Бенчич (Швейцария)

Маркета Вондроушова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис)

Расписание и все результаты Australian Open-2023 здесь