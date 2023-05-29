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«Большой шлем»

Сегодня, 21:27

Теннисист Джокович призвал остановить насилие в Косове

Виталий Косик
Корреспондент
Теннисист Новак Джокович.
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Сербский теннисист, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», Новак Джокович призвал остановить насилие в Косово, сообщают «Известия» со ссылкой на сербский телеканал РТС.

После победы в первом круге турнира «Ролан Гаррос» над американцем Александром Ковачичем (6:3, 6:2, 7:6 (7:1), спортсмен оставил послание на объективе камеры.

«Косово — сердце Сербии! Стоп насилию», — написал теннисист.

В соцсетях требуют дисквалифицировать и отстранить спортсмена от тенниса за то, что он назвал Косово частью Сербии.

Ранее в СМИ сообщалось, что формирования Международных сил безопасности НАТО атаковали сербов в Косово. На данный момент известно о более 50 пострадавших.

Источник: Известия
Теннис
Новак Джокович
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