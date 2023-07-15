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Сегодня, 14:10

Теннисистка Пивоварова рассказала, в какой момент Синнер упустил шанс в матче с Джоковичем

Руслан Минаев
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Российская теннисистка, экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась мнением о полуфинале Уимблдона между Новаком Джоковичем и Янником Синнером.

«Несмотря на то, что Джокович во втором сете чуть понервничал, и в концовке третьего сета — тоже, несмотря на сетболы Синнера, он успешно завершил игру. А Синнер не воспользовался шансом, мог взять сет, но сам наделал ошибок. И он упустил единственную возможность зацепиться», — цитирует Пивоварову «Газета.ru».

В финале Уимблдона Джокович сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, который был сильнее россиянина Даниила Медведева (6:3, 6:3, 6:3).

Источник: Газета.ru
Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
Янник Синнер
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