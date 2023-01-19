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Сегодня, 16:24

Петрова: «Рублеву предстоят очень сложные матчи на Australian Open»

Мария Гусева
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Российская теннисистка, бронзовый призер Олимпиады — 2012 в парном разряде Надежда Петрова оценила выступление Андрея Рублева на Открытом чемпионате Австралии и прокомментировала его победу в первом круге над австрийцем Домиником Тимом.

«Он точно настроился на Тима. Это опасный соперник, об этом все прекрасно знают, — цитирует «Газета.Ru» Петрову. — Это в прошлом игрок топ-5. Из-за травмы он в прошлом году пропустил Australian Open, весь сезон для него неудачно сложился, а сейчас он снова начинает набирать обороты. Было под вопросом его попадание в основную сетку, он попросил wild card у организаторов. Он сразу же попал на Рублева, который играет в очень хорошем, быстром темпе, любит держать инициативу в своих руках. Андрей не дал разыграться Тиму и быстро закончил в трех сетах».

Петрова также высказала мнение, что Рублеву будет непросто дойти до четвертьфинала.

«Ближайший соперник Рублева Эванс любит играть на кураже, на эмоциях, любит включать зрителей в матч, подпитываться от них. Это возрастной теннисист, никого не боящийся. Он просто ловит кайф от борьбы, он любит «подергать» соперника. Эванс играет разнообразно, Рублеву надо быть начеку. У Рублева в перспективе сложные соперники. Андрею предстоят очень сложные матчи», — резюмировала она.

Источник: Газета.Ru
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Доминик Тим
Дэниел Эванс
Надежда Петрова
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