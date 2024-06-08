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Сегодня, 12:15

Теннисистка Петрова уверена в победе Свентек на «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Экс-третья ракетка мира, бронзовый призер ОИ-2012, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова заявила, что польская теннисистка Ига Свентек сможет в двух сетах обыграть итальянку Ясмине Паолини в финальном матче «Ролан Гаррос».

«Думаю, будет финал в двух сетах, не больше полутора часов. Да, Паолини будет стараться затягивать Свентек в длинные розыгрыши, но Ига будет все-таки пытаться играть на опережение, действовать близко к корту, двигать соперницу, давить, вынуждать итальянку играть в более острый теннис и ошибаться», — цитирует Петрову «Газета.Ru».

Финал состоится сегодня, 8 июня.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/06/07/23200699.shtml
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