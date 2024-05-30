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Сегодня, 15:44

Теннисистка Пивоварова считает Зверева главным фаворитом «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова считает, что у немецкого теннисиста Александра Зверева хорошие шансы на победу в «Ролан Гаррос».

«У Зверева очень хорошие шансы выиграть этот «Ролан Гаррос», потому что его конкуренты могут находиться не в лучшей форме. Победа в первом круге над Рафаэлем Надалем должна была придать ему уверенности в себе», — цитирует Пивоварову «Газета.ru».

В понедельник, 27 мая, 27-летний Зверев обыграл испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в первом круге турнира.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/05/30/23132719.shtml
Теннис
Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
Анастасия Пивоварова
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