Теннисистка Пивоварова считает Зверева главным фаворитом «Ролан Гаррос»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова считает, что у немецкого теннисиста Александра Зверева хорошие шансы на победу в «Ролан Гаррос».

«У Зверева очень хорошие шансы выиграть этот «Ролан Гаррос», потому что его конкуренты могут находиться не в лучшей форме. Победа в первом круге над Рафаэлем Надалем должна была придать ему уверенности в себе», — цитирует Пивоварову «Газета.ru».

В понедельник, 27 мая, 27-летний Зверев обыграл испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в первом круге турнира.