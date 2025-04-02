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«Большой шлем»

2 апреля, 22:10

Теннисисты потребовали увеличить призовые на турнирах «Большого шлема»

Алина Савинова
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20 теннисистов ATP и WTA направили письмо руководству турниров «Большого Шлема», в котором потребовали увеличить призовые, сообщает L'Equipe.

Конкретные имена спортсменов, подписавших документ, не разглашаются.

Многие игроки считают, что их доля мала по сравнению с прибылью, которую получают организаторы турниров «Большого шлема». По их мнению, они заслужили 50% доходов.

В прошлом году участникам «Ролан Гаррос» выплатили 16% прибыли. После Открытого чемпионата Австралии было выделено 15-20%, а Уимблдон за два года повысил призовые на 22%.

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Теннис
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