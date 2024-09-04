Зверев проиграл Фритцу в четвертьфинале US Open

Сегодня, 00:37
Американский теннисист Тэйлор Фритц одержал победу в четвертьфинале турнира US Open. В четырех сетах он переиграл немца Александра Зверева — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4, 7:6 (7:3).
Матч продолжался 3 часа 29 минут. 26-летний американец 12 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 из 13 брейк-пойнтов. На счету соперника — 14 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнтов (из 4).
Следующий соперник Фритца определится в матче Григор Димитров (Болгария) — Фрэнсис Тиафо (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Тэйлор Фритц (США, 12) — Александр Зверев (Германия, 4) — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4, 7:6 (7:3)