Тиафо в четырех сетах обыграл Попырина и вышел в четвертьфинал US Open

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в 1/8 финала US Open обыграл австралийца Дениса Попырина со счетом 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 7 минут. На счету 26-летнего американца 14 эйсов, двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. В четвертьфинале Тиафо встретится с Григором Димитровым из Болгарии. Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 75 000 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Четвертый круг Фрэнсис Тиафо (США, 20) — Алексей Попырин (Австралия, 28) — 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3