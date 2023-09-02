Тиафо сыграет с Хидзикатой в четвертом круге US Open

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо одержал победу в третьем круге турнира US Open. В четырех сетах он обыграл француза Адриана Маннарино — 4:6, 6:2, 6:3, 7:6 (8:6).

Следующим соперником американца будет победитель австраилец Ринки Хидзиката, который переиграл китайца Чжан Чжичжэня — 6:3, 6:3, 4:6, 6:3?.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Адриан Маннарино (Франция, 22) — 4:6, 6:2, 6:3, 7:6 (8:6)

Ринки Хидзиката (Австралия, WC) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 6:3, 6:3, 4:6, 6:3