Тим заявил, что ему сложно обыграть Рублева даже полностью здоровым

Австрийский теннисист Доминик Тим высказался о поражении от россиянина Андрея Рублева (3:6, 4:6, 2:6) в первом круге Australian Open.

«У меня возникла проблема с мышцами живота или ребрами. Во втором сете я подавал, солнце светило очень ярко, мне пришлось изменить подброс — и я что-то дернул. Физио сказал, что с ребрами все в порядке, что это просто небольшое воспаление или растяжение. Конечно, момент был неудачный. Мне стало сложно подавать. И против такого соперника, как Андрей, было тяжело закончить матч успешно. Но, если честно, мне кажется, что я пока что не могу обыграть Рублева даже полностью здоровым. Он входит в топ-5 посева. Мне и так было очень сложно его обыграть, а с травмой — почти невозможно. Сейчас я надеюсь, что смогу решить свою главную задачу и в этом году буду выходить на игроков топ-10 и топ-5 с уверенностью, что я могу победить», — сказал Тим на пресс-конференции.

Во втором круге турнира Рублев встретится с победителем матча Макс Перселл (Австралия, Q) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).