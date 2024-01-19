Тимофеева обыграла Хаддад Майя и вышла в 1/8 финала Australian Open

Сегодня, 13:24
Российская теннисистка Мария Тимофеева в двух сетах обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майя в третьем круге Australian Open — 7:6 (9:7), 6:3. Встреча длилась 2 часа 12 минут.
Тимофеева один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Хаддад-Майи три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.
В четвертом круге россиянка сыграет с украинкой Мартой Костюк.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Мария Тимофеева (Россия, Q) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 10) — 7:6 (9:7), 6:3