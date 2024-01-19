Тимофеева обыграла Хаддад Майя и вышла в 1/8 финала Australian Open

Российская теннисистка Мария Тимофеева в двух сетах обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майя в третьем круге Australian Open — 7:6 (9:7), 6:3. Встреча длилась 2 часа 12 минут.

Тимофеева один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Хаддад-Майи три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В четвертом круге россиянка сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Мария Тимофеева (Россия, Q) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 10) — 7:6 (9:7), 6:3