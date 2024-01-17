Тимофеева победила Возняцки во втором круге Australian Open

Российская теннисистка Мария Тимофеева одержала победу во втором круге Australian Open. В трех сетах она переиграла датчанку Каролин Возняцки — 1:6, 6:4, 6:1.

Матч длился 2 часа 23 минуты. На счету 20-летней россиянки одна подача навылет и 6 реализованных брейк-пойнтов (из 13). Ее соперница допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов.

Следующий соперницей Тимофеевой будет победительница матча Алина Корнеева — Беатрис Хаддад Майя.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Тимофеева (Россия, Q) — Каролин Возняцки (Дания, WC) — 1:6, 6:4, 6:1