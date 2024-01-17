Тимофеева стала третьим квалифаером в Открытой эре, победившим бывшую чемпионку Australian Open

Российская теннисистка Мария Тимофеева во втором круге Australian Open-2024 обыграла бывшую чемпионку турнира Каролин Возняцки.

Как сообщает Opta, 20-летняя Тимофеева стала третьим квалифаем в Открытой эре, которому удалось победить экс-чемпионку Открытого чемпионата Австралии на этом же турнире. Ранее это сделали Анжелика Гавальдон (против Ганы Мандликовой в 1990 году) и Клара Коукалова (против Моники Селеш в 2003 году).

Следующий соперницей Тимофеевой будет победительница матча Алина Корнеева — Беатрис Хаддад Майя.