Тимофеева вышла в основную сетку Australian Open

Российская теннисистка Мария Тимофеева одержала победу в финале квалификации Australian Open. В трех сетах она переиграла австралийку Присциллу Хон — 6:2, 4:6, 6:1.

Матч продолжался 2 часа и 7 минут.

20-летняя россиянка ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтовю На счету ее соперницы 0 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 9).

Открытый чемпионат Австралии-2024 стартует 14 января и закончится 28 января.