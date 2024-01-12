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Сегодня, 04:46

Тимофеева вышла в основную сетку Australian Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Мария Тимофеева одержала победу в финале квалификации Australian Open. В трех сетах она переиграла австралийку Присциллу Хон — 6:2, 4:6, 6:1.

Матч продолжался 2 часа и 7 минут.

20-летняя россиянка ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтовю На счету ее соперницы 0 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 9).

Открытый чемпионат Австралии-2024 стартует 14 января и закончится 28 января.

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