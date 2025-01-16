Тин отпраздновал победу над Медведевым на Australian Open, побаловав себя пиццей

Американский теннисист Лернер Тин рассказал, как отпраздновал победу над россиянином Даниилом Медведевым в матче второго круга Australian Open.

19-летний спортсмен обыграл 5-ю ракетку мира в пяти сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7).

«Я съел пиццу с пепперони. На самом деле колбасы там было немного, больше сыра. Я уже говорил, что буду есть ее в любом случае: или чтобы отпраздновать победу, или в качестве утешения за поражение. Но, конечно, она лучше со вкусом победы», — сказал Тин на пресс-конференции.

Соперником Тина в третьем круге Открытого чемпионата Австралии станет француз Корентен Муте.