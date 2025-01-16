Тина прокомментировал победу над Медведевым

19-летний американский теннисист Лернер Тина рассказал о том, что чувствовал во время матча второго круга Australian Open с 5-й ракеткой мира Даниилом Медведевым.

Американец победил со счетом — 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10).

«Я определенно надеялся, что дело не дойдет до тай-брейка в пятом сете, но я просто рад, что одержал победу. Я знаю, что сделал все намного сложнее, чем могло бы быть... Проиграть в третьем сете было тяжело после такой долгой игры и при счете 0:0. Я даже не коснулся мяча, не думаю, что это был эйс. Поэтому было немного обидно видеть четвертый [сет] после того, как мы отыгрались после поражения в третьем.

Честно говоря, в четвертом сете мне так сильно хотелось в туалет, что я старался закончить его как можно быстрее. Но я также хотел начать пятую подачу, поэтому я отказался от этой игры при счете 0:5, и все получилось», — рассказал Тина atptour.

Следующим соперником Тина в турнире «Большого шлема» в Мельбурне станет француз Корентен Муте.