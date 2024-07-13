Том Круз, Зендея и Хью Джекман присутствуют на финале Уимблдона-2024

Актеры Том Круз и Зендея посетили финальный матч Уимблдона между чешкой Барборой Крейчиковой и итальянкой Ясмин Паолини.

Спортсменки перевели игру в третий сет. Первую партию выиграла чешская теннисистка со счетом 6:2, а второй сет остался за представительницей Италии (6:2). «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Крейчикова — Паолини.

Зендея. Фото Reuters

Также на матче присутствуют номинант на премии «Оскар» Хью Джекман и британская актриса Кейт Бекинсейл.

Хью Джекман и Кейт Бекинсейл. Фото Reuters

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля 2024 года в Лондоне (Англия). Теннисисты выступают на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.