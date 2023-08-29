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«Большой шлем»

Сегодня, 02:20

Томлянович вышла во второй круг US Open, выиграв первый матч после травмы в 2022 году

Сергей Разин
корреспондент
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Австралийская теннисистка Айла Томлянович в первом круге US Open обыграла Панну Удварди из Венгрии со счетом 3:6, 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. На счету 30-летней австралийки 2 эйса, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Для Томлянович это первый матч в 2023 году — в конце 2022-го она получила травму колена и пернесла операцию.

Во втором круге Томлянович встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Айла Томлянович (Австралия) — Панна Удварди (Венгрия) — 3:6, 6:2, 6:4

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