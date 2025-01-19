Томми Пол вышел в четвертьфинал Australian Open, отдав три гейма Давидовичу Фокина

Сегодня, 09:28
Американский теннисист Томми Пол победил испанца Алехандро Давидовича Фокина в четвертом круге Australian Open-2025 — 6:1, 6:1, 6:1.
Игра продолжалась 1 час 20 минут.
В четвертьфинале американец встретится с победителем пары Уго Умбер (Франция, 14) — Александр Зверев (Германия, 2).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Томми Пол (США, 12) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 6:1, 6:1, 6:1