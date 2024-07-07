Алькарас встретится с Полом в 1/4 финала Уимблдона

Американец Томми Пол обыграл испанца Роберто Баутисту Агута в четвертом круге Уимблдона — 6:2, 7:6 (7:3), 6:2.

Матч длился 2 часа 4 минуты. 13-я ракетка мира Пол реализовал 5 брейк-пойнтов из 7.

Пол вышел в 1/4 финала травяного «мейджора» и сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Счет личных встреч между ними 2:2. Все встречи прошли на харде.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Томми Пол (США, 12) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 6:2, 7:6 (7:3), 6:2