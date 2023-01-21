Томми Пол вышел в 1/8 финала Australian Open, обыграв Бруксби

Сегодня, 09:48
Американский теннисист Томми Пол в третьем круге одиночного разряда обыграл соотечественника Дженсона Бруксби на Australian Open. Игра завершилась со счетом 6:1, 6:4, 6:3.
В четвертом круге Пол встретится с победителем пары Энди Маррей (Великобритания) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 24).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Томми Пол (США) — Дженсон Бруксби (США) — 6:1, 6:4, 6:3