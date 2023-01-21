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«Большой шлем»

Сегодня, 09:48

Томми Пол вышел в 1/8 финала Australian Open, обыграв Бруксби

Виктория Кравченко
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Американский теннисист Томми Пол в третьем круге одиночного разряда обыграл соотечественника Дженсона Бруксби на Australian Open. Игра завершилась со счетом 6:1, 6:4, 6:3.

В четвертом круге Пол встретится с победителем пары Энди Маррей (Великобритания) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 24).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Томми Пол (США) — Дженсон Бруксби (США) — 6:1, 6:4, 6:3

Australian Open
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