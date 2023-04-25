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«Большой шлем»

Сегодня, 07:15

Дядя Надаля: «Рафаэль не приедет на «Ролан Гаррос» хорошо подготовленным, не нужно себя обманывать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, высказался о перспективах племянника на предстоящем «Ролан Гаррос».

«Очевидно, что он не приедет на «Ролан Гаррос» хорошо подготовленным, нам не нужно себя обманывать. Он не проводил матчи с 10 января, уже довольно давно не участвует в соревнованиях, до Австралии он тоже сыграл немного. Но Надаль умеет быстро набирать обороты, а на турнире «Большого шлема» вообще много зависит от посева. Если вам посчастливится заполучить открытую сетку в первых раундах, то все возможно.

Я уже говорил много раз и повторюсь: если Рафаэль выйдет во вторую неделю, он будет фаворитом турнира. Конечно, мы всей семьей мечтаем об этой победе, и, я думаю, у него есть мотивация добиться этого», — приводит слова Надаля Punto De Break.

Ранее 36-летний испанец снялся с «Мастерса» в Мадриде. Надаль из-за мышечной травмы не выступал с 18 января, когда проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open (4:6, 4:6, 5:7). 

Теннис
Рафаэль Надаль
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