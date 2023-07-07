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Сегодня, 16:24

Чесноков — о выходе Медведева в третий круг Уимблдона: «Очень хорошая победа»

Чесноков отреагировал на выход Даниила Медведева в третий круг Уимблдона
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал для «СЭ» победу российского теннисиста Даниила Медведева над французом Адрианом Маннарино (6:3, 6:3, 7:6 (7:5) во втором круге Уимблдона.

«Очень хорошая победа для Медведева. Играть против Маннарино сложно, он вполне может войти в топ-12 игроков на траве. Контролировать его удары непросто. Все мячи — «плоские», и летят как от рогатки. Даниил достаточно комфортно выиграл первые два сета, и только потом завязалась борьба. Хорошо, что он закончил этот матч именно в трех сетах», — сказал Чесноков «СЭ».

В третьем круге турнира Медведев сыграет с победителем матча Маркос Гирон (США) — Мартон Фучович (Венгрия).

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