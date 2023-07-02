Чесноков: «Не думаю, что кто-то из россиянок выиграет Уимблдон»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от женской половины сетки Уимблдона.

«К фавориткам турнира, помимо Свентек, Соболенко и Рыбакиной, я бы закинул еще Онс Жабер, — сказал Чесноков «СЭ». — Что касается наших девушек, не думаю, что кто-либо из них возьмет титул. Если кто-то из них дойдет до полуфинала, уже будет очень хорошо. Если в финал, уже супер-пупер хорошо. Кудерметова, Александрова, даже Самсонова неплохо играют на траве, умеют играть».

Также Чесноков высказался об игре Мирры Андреевой.

«Мирра может посоперничать с любым игроком, даже зацепить игрока топ-10. У нее есть возможности для этого, но мне кажется, что она еще не созрела, чтобы показать что-то выдающееся. Думаю, после Уимблдона войдет в топ-100. Дарья Касаткина может здорово играть на траве. Понимаю, что у нее нет такой острой, сильной подачи, как у той же Соболенко или Квитовой, но у нее есть очень хорошее чувство мяча, чтобы выигрывать на траве. Первый клуб будет самым сложным, так что давайте посмотрим, как все пройдет», — добавил Чесноков.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля. Матчи турнира традиционно пройдут на территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

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