Тренер Блинковой тремя словами описал победу над Рыбакиной

Тренер российской теннисистки Анны Блинковой Жерар Сольве высказался о победе своей подопечной над третьей ракеткой мира Еленой Рыбакиной (6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

«У меня есть только три слова, чтобы описать этот матч: смелость, смелость и смелость. Перед матчем я сказал Анне: «Ты тренируешься не ради денег, не ради очков, ты тренируешься и упорно работаешь, чтобы проживать эти моменты, играя против хороших игроков на центральном корте. Если ты играешь хорошо, у тебя есть достаточный уровень, чтобы победить их. Наслаждайся каждым моментом, выкладывайся на все сто», — приводит слова Сольве портал Metaratings.ru.

В третьем круге турнира «Большого шлема» 25-летняя Блинкова сыграет с итальянкой Ясминой Паолини.