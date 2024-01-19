Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:18

Тренер Блинковой тремя словами описал победу над Рыбакиной

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Тренер российской теннисистки Анны Блинковой Жерар Сольве высказался о победе своей подопечной над третьей ракеткой мира Еленой Рыбакиной (6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

«У меня есть только три слова, чтобы описать этот матч: смелость, смелость и смелость. Перед матчем я сказал Анне: «Ты тренируешься не ради денег, не ради очков, ты тренируешься и упорно работаешь, чтобы проживать эти моменты, играя против хороших игроков на центральном корте. Если ты играешь хорошо, у тебя есть достаточный уровень, чтобы победить их. Наслаждайся каждым моментом, выкладывайся на все сто», — приводит слова Сольве портал Metaratings.ru.

В третьем круге турнира «Большого шлема» 25-летняя Блинкова сыграет с итальянкой Ясминой Паолини.

Источник: Metaratings.ru
Анна Блинкова
Елена Рыбакина
1
Обсудить
Читайте также
Александр Хацкевич назвал работу в «Роторе» худшим этапом в карьере
Камила Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам
Боец ВС РФ рассказал о смене тактики использования кассетных снарядов в ВСУ
Тело заслуженного артиста РФ Шиленкова нашли в ванной отеля в Москве
Пожар на нефтебазе под Брянском разгорелся до 1 тыс. кв. м
Британцы могут лишиться любимого блюда из-за запрета РФ на вылов рыбы
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Аванесян — Костюк: видеообзор матча третьего круга Australian Open
Суперпобеда Андреевой, матчи Рублева и Джоковича: онлайн-трансляция дня Australian Open
Джокович стал первым в истории, кто сыграл по 100 матчей в каждом турнире «Большого шлема»
Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: время начала матча и где смотреть трансляцию Australian Open
Андреева рассказала, как настроила себя на победу, уступая 1:5 в решающем сете
Андреева — о матче с Парри: «Это был сумасшедший матч. В третьем сете я не особо надеялась отыграться»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Джокович стал первым в истории, кто сыграл по 100 матчей в каждом турнире «Большого шлема»

Аванесян — Костюк: видеообзор матча третьего круга Australian Open