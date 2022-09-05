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«Большой шлем»

5 сентября, 17:30

Тренер Надаля считает, что испанец проводит идеальный сезон

Алексей Еремин

Бывшая первая ракетка мира и тренер Рафаэля Надаля Карлос Мойя прокомментировал выступления испанца в текущем сезоне.

«Это идеальный год для Надаля, но он был полон инцидентов. Когда он играл, его уровень был впечатляющим, особенно в важные моменты. Но это правда, что были инциденты, которые мешали ему сделать то, чего хотел бы спортсмен. Мы не должны забывать одну вещь: ему 36 лет, у него плечами огромный путь. Это нормально, что тело постепенно начинает давать сбои», — приводит слова Мойи пресс-служба ATP.

36-летний испанец в 2022 году стал чемпионом открытого чемпионата Австралии, обыграв в финале россиянина Даниила Медведева (2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5), а также победителем «Ролан Гаррос», одолев в заключительном этапе соревнований норвежца Каспера Рууда (6:3, 6:3, 6:0).

В четвертьфинале US Open Надаль сыграет с четвертом круге US Open против американца Фрэнсиса Тиафо.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/carlos-moya-interview-us-open-2022
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