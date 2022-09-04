Тренер сборной России верит в успех Самсоновой и Кудерметовой в четвертом круге US Open

Тренер сборной России, чемпион «Кубка Кремля» — 2018 Игорь Куницын прокомментировал выступление Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой на US Open.

Обе теннисистки вышли в четвертый круг турнира.

«В меньшей степени слежу за женской сеткой, но нельзя не отметить победную серию Самсоновой (победительница турниров в Вашингтоне и Кливленде выиграла уже 13 матчей подряд. — Прим. «СЭ»). С одной стороны, у нее сейчас есть огромная уверенность в себе, с другой, наверняка накопилось психологическая усталость. Что здесь будет превалировать — увидим. Но надеюсь, что Людмила пройдет Аллу Томлянович в четвертом круге.

Вероника показывает яркий теннис, в третьем круге разгромила свою соперницу (Далма Галфи взяла всего два гейма. — Прим. «СЭ»). Так что сил у нее должно быть много. Да, Онс Жабер — серьезный соперник, но Вероника уже несколько раз ее обыгрывала (счет в личных встречах 3:0 в пользу россиянки). Это должно добавить уверенности. Верю в ее успех».

В четвертом круге US Open Самсонова сыграет с Айлой Томлянович, а Кудерметова — с Онс Жабер. Матч Самсоновой и Томлянович состоится сегодня, 4 сентября, начало запланировано на 23.30 (мск). Игра Жабер и Кудерметовой пройдет в ночь с 4 на 5 сентября и начнется в 4.00 (мск).