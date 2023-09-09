Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:18

Янчук: «Медведев превзошел себя, не ожидал его победы»

Янчук высоко оценил победу Медведева над Алькарасом в полуфинале US Open
Галина Глазко
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open (7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3).

«Медведев превзошел себя. Я не ожидал его победы, думал, что более молодой и быстрый испанец навяжет свой темп, но этого не случилось. Медведев доминировал на корте, играл очень уверенно. Думаю, это одна из лучших его побед во всей спортивной карьере», — приводит слова Янчука ТАСС.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина отреагировала на победу Медведева над Алькарасом.

В финале турнира Медведев сыграет против серба Новака Джоковича. Матч состоится 10 сентября и начнется в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/18692781
Виктор Янчук
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Бывшая жена Бивола рассказала, почему развелась с мужем-боксером
Шведский олимпиец утонул в центре Стокгольма. Тело искали почти три месяца
Лидеры стран G20 призвали к полному выполнению зерновой сделки
Рогов рассказал о подбитом с одного выстрела втором танке Challenger 2
Течет к Волге: в РФ запустили движение на новом участке трассы М-12
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: финал Медведев — Джокович, решающие матчи Соболенко и Звонаревой
«Заоблачный теннис». СМИ в восторге от игры Медведева против Алькараса
Джокович заявил, что не планирует завершать карьеру
Джокович скопировал празднование Шелтона после победы в полуфинале US Open
«Испанцы могут идти спать». Медведев пробился через Алькараса в финал с Джоковичем
Тренер Медведева — о матче с Алькарасом: «Не могу точно оценить, насколько это важная победа»
Медведев — Джокович: дата и время начала финала US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский: «Медведев провел один из лучших матчей в сезоне»