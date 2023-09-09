Янчук: «Медведев превзошел себя, не ожидал его победы»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open (7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3).

«Медведев превзошел себя. Я не ожидал его победы, думал, что более молодой и быстрый испанец навяжет свой темп, но этого не случилось. Медведев доминировал на корте, играл очень уверенно. Думаю, это одна из лучших его побед во всей спортивной карьере», — приводит слова Янчука ТАСС.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина отреагировала на победу Медведева над Алькарасом.

В финале турнира Медведев сыграет против серба Новака Джоковича. Матч состоится 10 сентября и начнется в 23.00 по московскому времени.